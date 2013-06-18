التوترات السياسية ترفع خام برنت لأعلى سعر في 10 أسابيع

استقر مزيج برنت قرب 105 دولارات بفارق ضئيل عن أعلى مستوى في 10 أسابيع في حين يتوخى المستثمرون الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الثلاثاء.

ويواجه المجلس ضغوطاً لتقليص برنامج شراء سندات حجمه 85 مليار دولار شهرياً إثر تحسن الاقتصاد الأميركي. وساهمت ثلاث حزم للتيسير الكمي في الولايات المتحدة في ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش ارتفع برنت 13 سنتاً إلى 105.60 دولار للبرميل وكان قد سجل يوم الاثنين 106.67 دولار وهو أعلى مستوى منذ الرابع من ابريل/نيسان جراء التوترات في الشرق الأوسط.

ونزل الخام الأميركي ثلاثة سنتات إلى 97.74 دولار وكان قد سجل أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 99 دولاراً للبرميل في الجلسة السابقة.

وقال كارل لاري رئيس أويل أوتلوكس آند أوبنيونز ومقرها هيوستون "أتوقع خفضاً بطيئاً وتدريجياً لبرنامج شراء السندات. سيؤثر على السوق إلى حد ما في البداية لكن أتوقع تراجعاً طفيفاً على الأقل بالنسبة للنفط".

وأضاف "عموماً أي قرار بتقليص (برنامج التحفيز) مؤشر على ثقة بالتعافي الحالي للاقتصاد الأميركي وهو عامل يقود لصعود الأسواق".