خدوري: صناعة النفط العربية قادرة على التعامل مع الأسواق

أكد الخبير النفطي الدكتور وليد خدوري، أن أسواق النفط العالمية متوازنة من حيث توفر الطلب والإمدادات، وأن استقرار الأسعار بحدود 100 دولار للبرميل و105 دولارات مطمئن للسوق.

وأضاف في تصريحات لـ "العربية.نت" أن الأسواق تتطلع مطلع العام المقبل لمعرفة تأثير صناعة الغاز الصخري في أميركا على اقتصاد العالم، غير أن ماهية ونوعية النفط الجديد غير واضحة، ما يجعل الحديث عنه سابق لأوانه قبل 2025.

ويرى خدوري أن الطاقة الفائضة للدول المنتجة وزيادة إنتاج أميركا من النفط ساعدت الأسواق على الاستقرار ووفرت إمدادات عوضت نقص الإمدادات من إيران التي نقصت بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف أن الملف النووي الإيراني والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ساهمت في رفع أسعار النفط تخوفاً من أي طارئ في المستقبل القريب.

وشكك خدوري في أن تتراجع أهمية نفط دول منطقة الخليج بسبب اكتشاف أميركا للنفط الصخري، ما يجعل استثمارات دول المنطقة في تعزيز القدرات الإنتاجية مجدي وموجه بشكل سليم.

وأشار إلى أن طبيعة النفط الصخري يستنزف الحقول بسرعة، مما يشكل عقبات وتحديات كبيرة في وجه الاستثمار بالنفط والغاز الصخري مستقبلا.

وأضاف خدوري أن النفط الخليجي متوفر بشكل كبير، ما يجعل الاستغناء عنه مسألة صعبة، لأن النفط لايزال يشكل مصدر الطاقة العالمي. وأكد أن كلفة الإنتاج في الدول الخليجية أرخص بكثير من كلفة إنتاج النفط الصخري الذي يحتاج إلى تقنية عالية في الإنتاج.

وأشار إلى أن صناعة النفط العربية قادرة على التعامل مع الأسواق والتغيرات الطارئة، كونها شريك فاعل في السوق. وأضاف أن التغيرات التي يمكن أن تحدث في المستقبل لا تعني بالضرورة الخسارة، وإنما تغيير في قواعد اللعبة وطريقة التعامل مع الوضع الجديد.

واستقرت عقود خام برنت قرب 106 دولارات للبرميل يوم الاثنين، بعدما أغلقت على أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، في حين تغلبت مخاوف بشأن تزايد المخزونات الأميركية وتراجع توقعات الطلب العالمي.

وتوقعت منظمة أوبك أن يتسارع نمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2013 مقارنة مع النصف الأول بفضل التعافي الاقتصادي وزيادة الاستهلاك في وقت الصيف.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري نمو الطلب العالمي على النفط 900 ألف برميل يوميا في النصف الثاني، مرتفعا من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى.

ونقل التقرير عن مصادر ثانوية قولها إن إنتاج المنظمة زاد 106 آلاف برميل يوميا في مايو أيار إلى 30.57 مليون برميل يوميا بفضل زيادة الإنتاج السعودي، بحسب جريدة القبس.