مخاوف تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط تدعم النفط

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الأربعاء، بدعم المخاوف من امتداد الصراع السوري إلى دول أخرى بالمنطقة مما قد يعطل الإمدادات بينما تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق يوم الأربعاء بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل برنامج التحفيز الأمريكي الذي يدعم أسعار السلع الأولية.

ويشعر المستثمرون العالميون بالقلق منذ أن لمح رئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي إلى أن البنك قد يدرس سحب التحفيز النقدي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 25 سنتا إلى 106.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 1436 بتوقيت غرينتش في طريقه لتحقيق أعلى مستوى إغلاق منذ الرابع من أبريل/نيسان.

وتحولت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يوليو/تموز إلى الهبوط بعد بيانات لإدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بواقع 313 ألف برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض بواقع 700 ألف برميل يوميا.

وجرى تداوله في نفس التوقيت تقريبا منخفضا أربعة سنتات إلى 98.40 دولار للبرميل.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن المحللين يتوقعون أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي تخفيض برنامجه لشراء السندات في النصف الثاني من هذا العام.