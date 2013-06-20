مصدر: استئناف الإنتاج من حقل أبو الطفل الليبي الخميس

قال مصدر يعمل في حقل نفط أبو الطفل الليبي، إنه سيتم استئناف الإنتاج من الحقل، اليوم الخميس، بعد التوصل إلى اتفاق مع العمال الذين دخلوا في إضراب عن العمل بسبب الرواتب.

وقال المصدر لرويترز "جرت محادثات مع أعضاء بالمؤتمر الوطني العام، ومن المنتظر استئناف الإنتاج الخميس". والمؤتمر الوطني أعلى هيئة سياسية في ليبيا.

وأوقف العمال الإنتاج الأسبوع الماضي، مطالبين بإلغاء ضريبة دخل كانت فرضت قبل حرب 2011، التي أطاحت بمعمر القذافي أو زيادة رواتبهم.

وتدير الحقل شركة "مليته"، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة "إيني" الإيطالية.

وقال المصدر إنه سيتم أيضاً استئناف الإنتاج من حقل الفيل الذي أوقفه محتجون يطالبون بوظائف في أواخر مايو/آيار، لكن لم يتسن التحقق من ذلك على الفور.