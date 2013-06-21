ارتفاع واردات الصين من الخام الإيراني 50% في مايو

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الجمعة، أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني على أساس يومي ارتفعت بنحو 50% في مايو مقارنة بأبريل.

وأفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك بأن الصين، أكبر مستورد للخام الإيراني، اشترت 2.36 مليون طن في مايو.

من جهة ثانية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 102 دولار للبرميل اليوم الجمعة، إذ يغتنم المستثمرون الفرصة للشراء بعد الهبوط الحاد للأسعار في الجلسة السابقة، لكنها قد لا تسجل ارتفاعاً كبيراً نظراً لتدهور الأسواق بوجه عام بعد أن قال الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) إنه يعتزم تخفيض إجراءات التحفيز النقدي.

وهبطت الأسهم والسندات والسلع الأولية في الأسواق العالمية أمس، وواصلت معظم الأسواق خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة.

وتعرض النفط لضغط إضافي بسبب المخاوف بشأن نمو الطلب بعد بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجع خام برنت إلى 101.88 دولار للبرميل، ثم تعافى إلى 102.60 دولار للبرميل مرتفعاً 45 سنتاً، وارتفع الخام الأميركي 48 سنتاً إلى 95.62 دولار. لكن كلا الخامين يوشك على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في شهرين.