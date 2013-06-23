مصر تطرح مناقصة أول محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص

تطرح وزارة الكهرباء والطاقة المصرية الأسبوع الجاري طلب سابقة الخبرة لأول مشروع محطة إنتاج كهرباء قطاع خاص بالطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 200 ميغاوات بنظام B.O.O.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام إن المحطة تعمل بالخلايا الفوتوفولتية، وتتكون من 10 وحدات إنتاج كهرباء وتبلغ قدرة الوحدة 20 ميغاوات، مشيراً إلى أن المناقصة تهدف إلى اختيار الشركات صاحبة سابقة الخبرة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية لتقوم بتصميم وتمويل وبناء، كذلك تشغيل وصيانة المشروع لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة طبقاً لأطر العمل والمتطلبات التي تقرّها الحكومة المصرية، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضاف إمام أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستوفر الأرض التي سيقام عليها المشروع بنظام حق الانتفاع، كما ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة ونقلها إلى مراكز الأحمال طبقاً لاتفاقية شراء الطاقة بضمان الحكومة المصرية.

وتعد المحطة أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012 ـ 2017 وضمن خطة القطاع الطموحة التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.