خام برنت يتراجع لأقل من 101 دولار بسبب ارتفاع الدولار

تراجعت تعاقدات خام برنت لأقل من 101 دولار للبرميل اليوم الاثنين، نتيجة ارتفاع الدولا ر ومخاوف من بطء النمو في الطلب على النفط في الولايات المتحدة والصين.

وهبط خام القياس الأوروبي نحو 5% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي له منذ بداية أبريل، بعد أن وضع بن برنانكي رئيس المجلس الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الاميركي) استراتيجية لتقليص الحوافز المالية تقوض بشكل كبير الطلب على السلع الأولية.

وأدت هذه الخطوة أيضا من جانب البنك المركزي الأميركي إلى لارتفاع الدولار مما يجعل شراء النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة.

وهبط برنت 25 سنتا الى 100.66 دولار للبرميل، في حين تراجع النفط الأميركي 9 سنتات الى 93.60 دولار للبرميل.