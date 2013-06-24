مصر تبدأ استيراد 900 ألف برميل نفط شهريا من ليبيا قريبا

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، الاثنين، إن مصر ستبدأ قريباً استيراد 900 ألف برميل من النفط شهرياً من ليبيا.

وقال طارق البرقطاوي في تصريح للصحافيين إنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي قبل يومين على البدء قريباً في تنفيذ اتفاق استيراد النفط، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان من المقرر أن تبدأ مصر في أبريل/نيسان في استقبال واردات النفط الليبي ولكن لم تصل أي إمدادات حتى الآن.

وتعاني مصر من أزمة حادة في إمدادات الطاقة مع اضطرار الحكومة لتقليص خططها لاستيراد النفط بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة.

وتخطط الحكومة لبدء برنامج لترشيد دعم وقود السيارات باستخدام نظام البطاقات الذكية.