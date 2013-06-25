انخفاض أسعار النفط الخام الأميركي دون الـ95 دولاراً

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي للجلسة الرابعة في خمس جلسات يوم الثلاثاء، إذ إن المخاوف بشأن أزمة سيولة في الصين واحتمال إلغاء برامج تحفيز الاقتصاد في الولايات المتحدة أذكت المخاوف بشأن الطلب في أكبر دول مستهكلة للنفط في العالم.

وفي أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس انخفض سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم أغسطس/آب 32 سنتا إلى 94.86 دولارا للبرميل. وكان العقد ارتفع 1.49 دولار يوم الاثنين بعد تراجعه على مدى ثلاثة أيام فقد خلالها نحو خمسة دولارات.

وهبط سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 25 سنتا إلى 100.91 دولار للبرميل. وكان برنت سجل أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع 99.67 دولار في الجلسة السابقة قبل إغلاقه مرتفعا عن 101 دولار.