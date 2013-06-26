خام برنت يرتفع قرب 102 دولار للبرميل

ارتفع مزيج برنت مقترباً من 102 دولار للبرميل أمس، ومتعافياً من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ هدأت مخاوف المستثمرين من شح السيولة في الصين، في حين يهدد إغلاق خط أنابيب كندي الصادرات للولايات المتحدة.

وسعى مسؤولو البنك المركزي الصيني لطمأنة المستثمرين بأن حجم السيولة سيظل ملائماً لدعم النمو، في حين هوّن اثنان من كبار المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، من المخاوف إزاء نهاية وشيكة لبرنامج التحفيز.

ودفعت التصريحات الأسهم والسلع الأولية للصعود.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت 64 سنتاً إلى 101,80 دولار للبرميل في الساعة 0932 بتوقيت جرينتش، وكان برنت سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 99,67 دولارا خلال الجلسة السابقة.

وارتفع سعر عقود الخام الأميركي 60 سنتاً إلى 95,78 دولارا للبرميل.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في فرانكفورت “ارتفعت أسعار الأسهم والسلع الأولية على وجه العموم”، مضيفاً أن تصريحات المسؤولين الصينيين أدت لتغير المعنويات في السوق.