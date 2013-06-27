مصادر الطاقة المتجددة ستولد ربع كهرباء العالم في 2018

قال تقرير من وكالة الطاقة الدولية إن الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة سترتفع بنسبة 40% على مدى الأعوام الخمسة القادمة، وهو ما سيجعلها تتفوق على الغاز الطبيعي مع توسيع الصين ودول نامية أخرى لقدراتها.

ووفقاً للتقرير، فإنه مع هبوط تكلفة توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمصادر المائية ومصادر أخرى، فإن الموارد المتجددة ستشكل حوالي 25% من إنتاج الكهرباء في العالم بحلول 2018، ارتفاعاً من حوالي 20% في 2011.

وقال التقرير إن المصادر المتجددة ستتفوق على الغاز الطبيعي، وستشكل ضعفي الطاقة النووية بحلول 2016.

وتعمل وكالة الطاقة الدولية كمستشار لسياسة الطاقة للدول الأعضاء الثماني والعشرين، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أوروبية بارزة.

وقالت الوكالة إن دولاً نامية خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مقدمتها الصين من المتوقع أن تشكل ثلثي الزيادة العالمية، وإن إفريقيا وآسيا ستحقق أقوى المكاسب.

ووفقاً للتقرير، فإن الاستثمارات العالمية في المصادر المتجددة انخفضت بنسبة 12% في 2012، مدفوعة بهبوط في الإنفاق الأوروبي مع استمرار الأزمة الاقتصادية.