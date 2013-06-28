ارتفاع الطلب على "نفط أميركا" 1.22% في أبريل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الطلب على النفط في الولايات المتحدة، ارتفع في أبريل بمقدار 223 ألف برميل يومياً أو 1.22% على أساس سنوي ليصل إلى 18.553 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لبيانات الإدارة فإن الطلب على البنزين في أبريل انخفض 0.53% عن مستواه قبل عام إلى 8.766 مليون برميل يومياً.

وقفز استهلاك المشتقات الوسيطة - التي تشمل زيت التدفئة والديزل- 4.51%، في حين زاد الطلب على وقود الطائرات 4.05%.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضاً إن الطاقة العالمية الفائضة لإنتاج النفط تراجعت إلى 2.4 مليون برميل يومياً في مايو ويونيو بانخفاض قدره 400 ألف برميل يومياً عن الشهرين السابقين، لكنها مرتفعة 300 ألف برميل يومياً مقارنة مع شهري مايو ويونيو العام الماضي.

وقال سام نابوليتانو، المحلل بالإدارة، إن هذا التراجع في الطاقة الإنتاجية يرجع بشكل أساسي إلى تعديلات للإنتاج من السعودية ودول أخرى في منظمة أوبك.

ولا يشمل الرقم طاقة إضافية ربما تكون متاحة من الناحية النظرية في إيران التي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية على مبيعاتها من النفط.