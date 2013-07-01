وزير طاقة الإمارات: نستثمر 25 مليار دولار بصناعة الغاز

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، إن حجم الاستثمارات في قطاع الغاز بدولة الإمارات خلال السنوات الخمس القادمة يقارب 25 مليار دولار أميركي تشمل عمليات تطوير حقول جديدة وزيادة الانتاج في بعض الحقول.

وأضاف المزروعي وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن عدداً من الشركات الاماراتية المتخصصة تقوم بالاستثمار في مشاريع لإنتاج وتطوير حقول الغاز في مناطق مختلفة من العالم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الطاقة الإماراتي في القمة الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت اليوم في موسكو.

وقال المزروعي إن دولة الامارات ترى أن الغاز سيمثل خلال العقود القادمة عنصراً جوهرياً في معادلة توفير الطاقة على المستوى العالمي ومحركاً للنمو الاقتصادي بما يتمتع به من صفات تنافسية أهمها الكفاءة والنظافة والتي تؤهله بذلك أن يكون من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن هذا الدور المحتمل للغاز واستمراره مرتبط بتوفير إمدادات مستمرة وبأسعار عادلة لتحقيق توازن في اسواق الغاز العالمية.

وأكد وزير الطاقة أن تأمين الامدادات لها أهمية كبيرة في تجارة الغاز العالمية، مشيراً إلى أن أي خلل بالتالي في الإمدادات أو زيادة في أسعار الغاز الطبيعي من شأنه أن يؤثر سلباً في الاعتماد على الغاز كمصدر موثوق للطاقة ويدفع المستهلكين إلى البحث عن مصادر أخرى بديلة لسد الطلب على الطاقة.