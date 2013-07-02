اليابان تشتري 1،9 مليون برميل من نفط الشرق الأوسط

طرحت هيئة النفط والغاز والمعادن اليابانية أمس مناقصة لشراء نحو 1,89 مليون برميل من خام الشرق الأوسط متوسط الكبريت وذلك للتخزين ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية.

وتطرح الهيئة المناقصة في 12 يوليو، وتفتح العروض في نفس اليوم حسبما أفادت وثيقة للمناقصة. وفي السنوات الأخيرة حاولت الحكومة استبدال الخامات الثقيلة في الاحتياطي الاستراتيجي بأنواع أخف بما يتماشى مع زيادة نصيب الخامات الخفيفة في أحدث واردات لليابان.

ولا يرتبط الأمر بعمليات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي التي تكون بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.

وفي ابريل/نيسان قال مسؤول بوزارة التجارة إن الحكومة تدرس شراء 8,2 مليون برميل معظمها من الخام الخفيف وهي الكمية التي سحبتها من الاحتياطي الاستراتيجي منذ العام الماضي.