برنت يرتفع فوق 103 دولارات مع القلق بشأن توفر الإمدادات

ارتفع خام برنت فوق مستوى 103 دولارات للبرميل وسط تداولات اليوم، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية نتيجة بواعث قلق من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تراجع إنتاج النفط في ليبيا بمقدار الثلث بعد إغلاق محتجين حقولا نفطية عدة، مما زاد المخاوف بشأن صادرات النفط من الشرق الأوسط، خاصة مع الاضطرابات في مصر.

من جهة أخرى، حدت عوامل عدة من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أهمها تزايد إنتاج الولايات المتحدة للغاز والنفط الصخريين، الأمر الذي خفّض وارداتها من الخام، إضافة إلى عودة إنتاج بحر الشمال إلى المستوى الطبيعي عند مئتي ألف برميل يوميا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، إلا أن الصادرات من نيجيريا بقيت عند أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

ولكن تبقى التوقعات على صادرات الخام من جنوب السودان غامضة بعد فشل كبار المسؤولين في جوبا والخرطوم بحل النزاع.

وأكد المحللون أن الفارق السعري بين خامي برنت وغرب تكساس كان ضيقا، مرجحين اتساعه لتغطية تكلفة النفط من كوشنغ في ولاية أوكلاهوما إلى مناطق أخرى في الولايات المتحدة.

وقال أحد محللي Commerzbank، إن الفارق السعري دون مستوى الخمسة دولارات ضيق للغاية، نظرا لتزايد إنتاج الولايات المتحدة للنفط والمخاطر الجيوسياسية، مرجحا اتساعه ليتراوح ما بين سبعة إلى عشرة دولارات للبرميل.