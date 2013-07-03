النفط الأميركي يقفز فوق 102 دولار للبرميل

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولارين في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الأربعاء، متخطية حاجز 102 دولار للبرميل، ومسجلة أعلى مستوى في 14 شهرا مدعومة بتزايد التوترات في الشرق الأوسط وبيانات من معهد البترول الأميركي أظهرت هبوطا كبيرا مفاجئا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وقال تقرير من معهد البترول في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الأميركية هبطت بمقدار 9.4 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 28 يونيو حزيران بينما كان محللون قد توقعوا في استطلاع اجرته رويترز انخفاضا قدره 2.3 مليون برميل.

ويترقب المستثمرون بيانات المخزونات التي ستصدرها ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في وقت لاحق يوم الاربعاء للتأكد من حجم المخزونات.

وصعدت عقود الخام الأميركي الخفيف 2.45 دولار الى 102.05 دولار للبرميل قبل ان تتراجع قليلا الى 101.80 دولار بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت 1.32 دولار إلى 105.32 دولار للبرميل.