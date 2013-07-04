الكويتيون الأكثر استهلاكا لـ"البنزين" في العالم

تعد السعودية الدولة الأولى عالميا في دعم أسعار البنزين، حيث يعتبر سعر الغالون الأرخص فهو لا يتجاوز 0.4 دولار، وتشارك فنزويلا هذا الدعم، بينما تحل الكويت ثالثا بين الدول بـ0.8 دولار للغالون، لكنها تعتبر الأولى مع أميركا وكندا من حيث الاستهلاك الفردي.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن الفرد في الكويت هو ثالث أكبر مستهلك للبنزين في العالم بعد أميركا وكندا، وهما من دول صناعية متقدمة.

ويبلغ متوسط استهلاك الفرد في الكويت 0.9 غالون، في حين يبلغ في الولايات المتحدة 1.22 غالون، وفي كندا 0.93 غالون، يذكر أن الغالون في أميركا يبلغ سعره 3.52 دولار وفي كندا 4.6 دولار.

الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، لاسيما فنزويلا والسعودية، تأتي في المقدمة كونها الأرخص ثمناً في أسعار البنزين، بجانب مصر رغم كونها ليست ضمن كبار منتجي النفط بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة للطاقة.

وبالطبع جاءت أعلى الأسعار في الدول الأوروبية تتصدرها تركيا، ثم النرويج التي على الرغم من كونها منتجة للنفط، فإنها لا تقدم دعما لأسعار الوقود، حيث تفضل الاستفادة من الأرباح المحققة من بيع النفط في تقدم خدمات ذات جودة عالية لاسيما التعليم.