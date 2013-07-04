برنت يتراجع صوب 105 دولارات.. والمخاوف تنحسر

تراجع خام برنت من أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس مع انحسار خطر تعطل إمدادات الشرق الأوسط، بعد أن أطاح الجيش في مصر برئيس البلاد لحل أزمة سياسية هناك.

وشهدت مصر مظاهرات حاشدة منذ 30 يونيو/حزيران من المعارضة المطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومن مؤيديه.

لكن قناة السويس وهي ممر مائي رئيسي لشحنات النفط ومورد مهم للاقتصاد المصري المتعثر لم تتأثر بالاحتجاجات.

وقال تيتسو إيموري، مدير صندوق السلع الأولية لدى أستماكس للاستثمار في طوكيو "لا يوجد مؤشر على تعطل الإمدادات.. يفكر الناس بالتأثير المحتمل على معروض النفط في الشرق الأوسط إذا حدثت قلاقل في دول أخرى."

وتراجع خام برنت 23 سنتا إلى 105.53 دولار للبرميل بعد أن سجل في التسوية أمس الأربعاء أعلى سعر له منذ 19 يونيو.

وتقدم الخام الأميركي 11 سنتا إلى 101.35 دولار لكنه يظل دون أعلى مستوى في 14 شهرا 102.18 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة.

