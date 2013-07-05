السعودية تخطط لرفع احتياطاتها من "الزيت الخام"

بدأت السعودية بالتخطيط لرفع احتياطاتها من الزيت الخام في ظل الاستكشافات النفطية لشركة أرامكو مؤخراً، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية.

في المقابل، احتفظت السعودية بمكانتها كأكبر منتج للنفط في العالم بطاقة إنتاجية تتخطى 12 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت احتياطاتها من الزيت الخام إلى 260.2 مليار برميل في 2012، مع توقع ارتفاع هذه الاحتياطيات في ظل توسع الاستكشافات النفطية التي ستجريها شركة أرامكو في السنوات المقبلة.

وكشف تقرير صادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت، أن احتياطات النفط الخام في العالم ارتفعت إلى حوالي 1.67 تريليون برميل عام 2012، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط حفّز شركات البترول العالمية على توسيع استكشافاتها خصوصا في المناطق النائية وأعماق البحار والمحيطات التي كانت عصية في السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن تطور التقنية في مجالات الاستكشاف والحفر ومد خطوط الأنابيب، ساهم في تمكين الشركات العالمية من تخطي العقبات في تلك المناطق، والاستفادة من الثروات النفطية فيها، مذكرا أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على 48.4% من تلك الاحتياطيات لمصادر الطاقة التي تلعب دوراً محورياً في تنمية وتطوير الصناعات الحديثة وتعزيز مسارات الاقتصاد العالمي.

وسجلت المملكة في 2012، أكبر كمية إنتاج نفطي وغاز في تاريخها بنحو 3.48 مليار برميل، ما يعادل 9.5 مليون برميل يومياً، فيما ارتفع إنتاج الغاز إلى حوالي 3.924 تريليون قدم مكعبة قياسية بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بالعام 2011، في حين أنتجت أرامكو 482 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي منها 82 مليون برميل من المكثفات.

وارتفعت صادرات أرامكو من الزيت الخام بمقدار 100 مليون برميل لتصل إلى 2.52 مليار برميل في عام 2012 تم تصدير 53.2% منها إلى الشرق الأقصى، فيما ارتفعت صادرات الشركة من المنتجات المكررة بنسبة 2.4% لتصل إلى 126 مليون برميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت أرامكو مواصلتها تلبية الطلب المحلي على الوقود واللقيم في المملكة وزادت مبيعات منتجات الشركة في المملكة من 549.9 مليون برميل خلال العام 2011 إلى 588.4 مليون برميل بنهاية العام 2012، ويشكل هذا الرقم ما نسبته 16% من مجمل الإنتاج لعام 2012 وبمعدل استهلاك محلي يومي قدره 1.6 مليون برميل يوميًا.

وارتفعت صادرات أرامكو من الزيت الخام بمقدار 100 مليون برميل لتصل إلى 2.52 مليار برميل في عام 2012 تم تصدير 53.2% منها إلى الشرق الأقصى، فيما ارتفعت صادرات الشركة من المنتجات المكررة بنسبة 2.4% لتصل إلى 126 مليون برميل، وتصدرت منطقة الشرق الأقصى وجهة صادرات الشركة بالنسبة للزيت الخام والمنتجات المكررة في عام 2012.

