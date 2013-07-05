صادرات أوبك "المحمولة بحراً" تزداد 540 ألف برميل يومياً

قال محلل بارز في صناعة النقل البحري إن صادرات أعضاء منظمة أوبك المحمولة بحرا من النفط الخام ما عدا أنجولا والإكوادور ستزيد 540 ألف برميل يوميا خلال فترة الأربعة أسابيع التي تنتهي في العشرين من يوليو.

وقالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية في أحدث تقرير لها إن صادرات النفط الخام المحمولة بحرا لأعضاء أوبك ستزيد في فترة الأربعة أسابيع في المتوسط إلى 24.18 مليون برميل يومياً من 23.64 مليون في الأربعة أسابيع حتى الثاني والعشرين من يونيو.

وكانت هذه أكبر زيادة في صادرات أوبك منذ فترة الأربعة أسابيع المنتهية في الثامن من ديسمبر من العام الماضي.

وتضخ منظمة أوبك أكثر من ثلث النفط في العالم. وكانت أوبك أبقت القيود على سقف إنتاجها دونما تغيير عند 30 مليون برميل في اجتماعها في الشهر الماضي.

