"تهديدات" توقف العمليات في مرفأ ليبي لتصدير النفط

قالت مصادر ملاحية وتجارية اليوم الجمعة إن عمليات مرفأ السدر الليبي لتصدير النفط توقفت الليلة الماضية وليست هناك حركة للشحنات.

ولم يتضح السبب لكن أحد المصادر قال إن مجموعة مسلحة منعت العاملين من العمل.

ويصدر المرفأ خام السدر الخفيف منخفض الكبريت الذي تنتجه شركة الواحة وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 350 ألف برميل يوميا.

وقد توقف العمل في عدة حقول نفطية ليبية في الفترة الأخيرة من بينها حقل الشرارة وحقل الفيل بسبب احتجاجات عمالية وهو ما خفض إنتاج البلاد بنحو الثلث.

من جهة ثانية، قال مصدر ملاحي اليوم إن صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يمتد من العراق إلى تركيا ما زالت متوقفة منذ 21 يونيو بسبب تسرب.

وينقل خط الأنابيب خام كركوك العراقي متوسط الكثافة عالي الكبريت إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وتبلغ الصادرات عادة نحو 300 ألف برميل يوميا. وكان من المتوقع استئناف ضخ النفط في الخط أمس بعد إصلاحات.