نمو حجم إنتاج النفط الروسي بـ0.8%

أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن حجم إنتاج النفط في البلاد سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.8% حتى 258.6 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الوزارة في نشرة إخبارية دورية أمس، إن حجم إنتاج النفط في البلاد ارتفع بنسبة 0.8% حتى 258.6 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.

وكانت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أعلنت أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد نما بنسبة 0.2% فقط خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الأشهر عينها من العام الماضي، فيما ازداد إنتاج الفحم بنسبة 0.7% حتى 144 مليون طن، بينما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 0.7% حتى 290 مليار متر مكعب.

كما تقلص إنتاج الصلب بنسبة 3.4% حتى 29 مليون طن في الأشهر الـ5 الأولى من العام 2013، فيما أنتجت روسيا خلال هذه الفترة 461 مليار كيلووات بالساعة من الطاقة الكهربائية، بانخفاض نسبته 0.8% عن الفترة عينها من العام الماضي.