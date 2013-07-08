اليمن يثبّت مبيعات سبتمبر من النفط عند 3.7 مليون برميل

قالت وكالة الأنباء اليمنية إن لجنة تسويق النفط الخام أقرت مبيعات سبتمبر/أيلول عند 3.7 مليون برميل.

وأضافت الوكالة الرسمية أن اللجنة أقرت بيع الكمية المتاحة من خام المسيلة بواقع 2.1 مليون برميل بسعر برنت زائدا 45 سنتا للبرميل، وذلك بحسب أفضل عرض من الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من شركة يونيبك لإجمالي الكمية.

وأقرت لجنة التسويق بيع إجمالي الكميات المتاحة من خام مأرب والمقدرة عند 1.6 مليون برميل إلى شركة مصافي عدن، وهي كمية مخصصة للاستهلاك المحلي وبسعر برنت دون علاوة أو خصم.

واليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه حاليا بين 280 و300 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.

وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 بالمئة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.