برنت يرتفع فوق 108 دولارات للبرميل بفعل التوترات في مصر

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 108 دولارات مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الاثنين ومواصلة مكاسب الأسبوع الماضي بفعل التوترات في مصر، والتي أججت بواعث القلق إزاء إمدادات النفط العالمية.

وقالت مصادر طبية إن 15 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في القاهرة يوم الاثنين عندما تعرض مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي لإطلاق نار قرب مبنى عسكري يعتقد أنه محتجز به، وذلك حسبما ذكرت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس.

وقال بن لو برون، المحلل لدى أوبشنز إكسبرس في سيدني "ما يعزز قوة سوق النفط هو التوترات في الشرق الأوسط .. هناك بواعث قلق وستواصل دعم الأسعار."

وبحلول الساعة 0556 بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود برنت 24 سنتا إلى 107.96 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 108.04 دولار وهو أعلى سعر منذ الرابع من أبريل/نيسان.

وزاد سعر الخام الأميركي 15 سنتا إلى 103.37 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق مستوى مرتفعا جديدا في 14 شهرا عند 104.12 دولار.