برنت يتراجع صوب 107 دولارات مع صعود الدولار

تراجعت أسعار خام برنت صوب 107 دولارات أمس، متأثرة بصعود الدولار بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في وقت سابق أمس، بفعل الاضطرابات في مصر والتي أججت بواعث القلق إزاء إمدادات النفط العالمية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ويتجه إلى تحقيق مزيد من المكاسب في ظل توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برنامجه التحفيزي الضخم في سبتمبر. وتراجعت عقود برنت 61 سنتا إلى 107.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت إلى 108.4 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الرابع من أبريل.

وانخفض سعر الخام الأميركي 22 سنتا إلى 103 دولارات للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في 14 شهرا وهو 104,12 دولار.

وقالت مصادر طبية إن 42 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في القاهرة أمس. وقال دومينيك تشيريتشيلا من معهد إدارة الطاقة “رغم أن مصر ليست منتجا (كبيرا) للنفط إلا أن الوضع الذي تشهده قد يمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط تصدر كميات كبيرة من النفط إلى الدول المستهلكة”.

من ناحية أخرى، قال مصدر بصناعة النفط أمس إن السعودية أنتجت حوالي 9,6 مليون برميل يوميا من النفط في يونيو دون تغير عن مايو.

وأضاف أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ضخ 9,5 مليون برميل يوميا في السوق المحلية وفي أسواق التصدير وخزن 100 ألف برميل يوميا.

وكانت السعودية أمدت السوق بنحو 9.6 مليون برميل يوميا في مايو. وكانت المملكة رفعت الإنتاج في مايو بواقع 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع أبريل وهو إجراء عادي خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. وعادة ما يكون الطلب على الكهرباء في السعودية مرتفعا في يونيو عنه في مايو حسبما تفيد بيانات رسمية.

