ارتفاع أسعار الخام الأميركي بسبب هبوط كبير في مخزوناته

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أكثر من دولار، لتصل إلى 104.79 دولار للبرميل أوائل التعامل في آسيا يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي هبوطا أكبر كثيرا من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وأظهر تقرير معهد البترول الذي صدر بعد التسوية يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركية هبطت 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 3.1 مليون برميل في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وفي أحدث التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفع سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم أغسطس/آب 70 سنتا أو 0.68 في المئة إلى 104.23 دولار للبرميل.