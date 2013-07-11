إنتاج "الصخري" سيقود لأكبر معدلات المنتجين المستقلين

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن طفرة إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية ستقود العام المقبل واحدا من أكبر معدلات الارتفاع في نمو إمدادات المنتجين المستقلين عن أوبك على مدار العقدين الماضيين، مما يساعد على تلبية الطلب العالمي ويؤدي إلى تقلص حصة دول أوبك في السوق.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أنه رغم أن نمو معدل الطلب على النفط في عام 2014 سيرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 2010 فإن وضع الإمدادات يظل مريحا إلى حد كبير مما يعني تجنب أسعار النفط للارتفاعات الشديدة.

وأضافت الوكالة "النظرة المستقبلية لعام 2014.. من شأنها أن تثير قلق المضاربين على صعود النفط. فنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك يبدو في طريقه إلى أعلى مستوى له خلال 20 سنة في العام المقبل لتفوق المستوى القياسي في عام 2002 والذي بلغ 1.3 مليون برميل يوميا."

ومن المتوقع أيضا ارتفاع نمو الطلب إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2014 من 0.930 مليون برميل يوميا في 2013 لكنه سيظل دون توقعات نمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك.

ونتيجة لذلك سيقل معدل الطلب على نفط أوبك في عام 2014 إلى 29.4 مليون برميل يوميا من 29.6 مليون برميل هذا العام في حين يبلغ الإنتاج الحالي للمنظمة 30.61 مليون برميل يوميا.

