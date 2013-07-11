الخام الأميركي يرتفع لأعلى مستوى له في 16 شهراً

قفزت أسعار النفط الخام الأميركي حوالي ثلاثة دولارات الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في حوالي 16 شهراً، وقلصت الفارق عن مزيج برنت إلى أقل من دولارين بعد بيانات أميركية أظهرت أكبر هبوط في أسبوعين على الإطلاق لمخزونات الخام الأميركية.

وهوت مخزونات الخام الأميركية حوالي 10 ملايين برميل للاسبوع الثاني على التوالي مما يسلط الضوء على شح سريع غير متوقع في الإمدادات بالسوق.

وحصلت الأسعار على دعم أيضا من مؤشرات على أقوى طلب من مصافي التكرير في ست سنوات وزيادة أكثر من 2%، في الطلب على البنزين مقارنة مع مستوياته قبل عام، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وسجل الخام الأميركي أداء افضل من خام القياس الاوروبي مزيج برنت في تسع من الجلسات العشر الماضية مما قلص الفارق بين اسعارالخامين السعرين إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام إلى 1.82 دولار اثناء التعاملات اليوم و1.99 دولار عند الاغلاق.

واغلق الخام الأميركي مرتفعا 2.99 دولار للبرميل عند 106.52 دولار للبرميل مسجلا أكبر زيادة يومية منذ مايو/آيار وأكبر زيادة في ثلاثة اسابيع منذ مارس/آذار 2011.

وزاد سعر عقود برنت 70 سنتا إلى 108.51 دولار للبرميل عندالإغلاق وقيدت مكاسبه المخاوف من ضعف النمو في الصين التي أعلنت هبوطا أكبر من المتوقع في الصادرات والواردات وانخفاضا بنسبة 1.4%، في واردات الخام في النصف الأول من العام.