اليابان توافق على شراكة تخزين النفط مع أرامكو السعودية

قال مسؤول بالحكومة اليابانية اليوم الخميس إن طوكيو وافقت من حيث المبدأ على السماح لشركة أرامكو السعودية بتخزين النفط الخام في اليابان لفترة تمتد بعد نهاية عام 2013 لتمنح بذلك أكبر مصدر للنفط في العالم مستودعا رئيسا للنفط قرب عملائه الرئيسيين.

وساعد العقد الذي أبرم بين شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو والشركة اليابانية الوطنية للنفط والغاز والمعادن في ديسمبر 2010 اليابان المتعطشة للنفط كذلك على تعزيز احتياطياتها من النفط.

ويسمح الاتفاق الأولي لأرامكو بتخزين ما يصل إلى 600 ألف كيلولتر (3.8 مليون برميل) من الخام في أوكيناوا في جنوب غرب اليابان لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية ديسمبر 2013.

وفي مقابل توفير مستودعات تخزين مجانية يكون لليابان الأولوية في استخدام المخزونات في حالات الطوارئ.

وبدأت أرامكو تخزين الخام في أوكيناوا في فبراير 2011 واستخدمته في إمداد الصين واليابان وكوريا الجنوبية بالنفط.

ورفض المسؤول الكشف عن حجم النفط الذي تخزنه أرامكو حاليا في أوكيناوا. وأضاف أنه ما زال يجري العمل على تفاصيل اتفاق تمديد العقد.