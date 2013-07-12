استمرار تراجع النفط الأميركي ليتجه صوب 104 دولارات

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تراجعها متجهة صوب 104 دولارات للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الجمعة، تحت ضغط من عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في 15 شهرا فوق مستوى 107 دولارات اليوم السابق.

وفي أحدث التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس انخفض سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم أغسطس 46 سنتا إلى 104.45 دولار للبرميل بعد هبوطه 1.61 دولار إلى 104.91 دولار عند التسوية يوم الخميس.

وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 41 سنتا إلى 107.32 دولار للبرميل بعد هبوطه 78 سنتا إلى 107.73 دولار عند التسوية يوم الخميس.

