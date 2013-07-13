الجزائر: 20 مليار دولار من عائدات النفط في 4 أشهر

أعلنت الحكومة الجزائرية أن عائدات الجباية النفطية، بلغت 20.3 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، وتمثل عائدات النفط والغاز أكثر من 97% من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة.

وذكرت وزارة المالية في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أن مداخيل الجباية النفطية، تجاوزت 8 مليارات دولار في شهر فبراير الماضي.

وأوضحت أن مجمل التحصيلات المسجلة ما بين يناير وأبريل، تم تحويلها إلى ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن معدل سعر برميل النفط الجزائري بلغ 109.5 دولار ما بين يناير ومايو، مقابل 117.25 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحمل قانون الموازنة لعام 2013 توقعات ببلوغ 21.2 مليار دولار كجباية نفطية لكل العام. وقد تم ذلك بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا.

وبذلك يمثل التحصيل الجبائي في الأشهر الأربعة الأولى من العام 96% من الجباية النفطية المدرجة في ميزانية 2013. وقد غطت الجباية النفطية المحصلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، توقعات قانون الموازنة لكل العام 2012.

وأفاد بيان وزارة المالية أن الجباية النفطية، قدرت في نهاية سبتمبر 2012 بحوالي 43 مليار دولار، نصف المبلغ تم تخصيصه لميزانية الدولة والنصف الآخر لصندوق ضبط الإيرادات.