السعودية.. ربط فاتورة الكهرباء بالمستأجر بعد شهرين

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية، الدكتور عبدالله الشهري أن فاتورة الكهرباء سوف ترتبط بالمستأجر مباشرة، وليس بصاحب العقار كما هو عليه الآن.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية إنه تم إلزام شركة الكهرباء بتنفيذ ذلك خلال الشهرين القادمين، موضحا أن هذا الإجراء سوف يقضي جذريا على المشاكل والمديونيات بين صاحب العقار والمستأجر نتيجة رفض بعض المستأجرين تسديد الفواتير عند مغادرتهم السكن.

وأشار الشهري إلى أن المستأجر سيصبح ملتزما بتصفية الحساب حسب رقم المشترك الخاص بعداد المسكن، الذي يسكن به كما هو معمول به حاليا في نظام الاتصالات ويكون هو المسؤول وليس صاحب العقار.

إلى ذلك تعمل الغرف التجارية على توحيد عقود الإيجارات والتنسيق مع قسم المنازعات العقارية والجوازات والمرور لاتخاذ إجراءات بحق الممتنع عن دفع الإيجار كمنعه من السفر أو عدم تجديد جوازه.

ومن المقرر أن يلزم المستأجر من خلال هذا النظام بدفع فواتير وحدته السكنية دون أن يتحمل المالك مسؤوليتها حتى بعد انتهاء فترة الإيجار ومن المنتظر أن يعدل نظام الفوترة، ليتم العمل بعد ذلك على وضع اتفاق بين المالك وشركة الكهرباء لإخلاء مسؤوليته من دفع فواتير المستأجرين.

وأكد خبراء عقاريون، أن تطبيق نظام الفوترة الجديد وتنظيمه بين المالك والمستأجر من شأنه حماية حقوق الملاك للعقارات ومنفعة للمستأجر بعدم طلب المالك للعقار تأمينا ماليا.