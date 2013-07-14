استثمارات مشاريع الطاقة عالمياً ترتفع لـ342 مليار دولار

سجلت استثمارات مشاريع الطاقة بالعالم حركة تنموية ملحوظة خلال النصف الأول من هذا العام تحفزها أسعار البترول التي حافظت على معدلاتها السعرية فوق 100 دولار للبرميل لخام برنت القياسي طيلة هذه الفترة، حيث ارتفعت استثمارات المشاريع الطاقوية على مستوى العالم إلى 342 مليار دولار بارتفاع تقدر نسبته بحوالي 28% مقارنة منذ بداية العام الميلادي الحالي 2013.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الرياض، يقدر عدد المشاريع الطاقوية على مستوى العالم التي تحت التنفيذ أو تلك التي يتم التخطيط لتنفيذها خلال هذه الفترة بحوالي10 آلاف مشروع تشتمل على مشاريع في الصناعات البترولية والغاز الأولية والمتوسطة والتحويلية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء.

وأشار تقرير صدر حديثاً عن مجلس الصناعات الطاقوية العالمي إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع الصناعات التحويلية الطاقوية ارتفع بنسبة 76% منذ بداية العام الحالي متشجعاً بحاجة العالم إلى المواد البترولية المكررة التي تعتمد عليها الحركة التنموية والصناعية في جميع بلدان العالم، مبيناً أن استثمارات مشاريع الطاقة المتجددة من المتوقع أن تنمو بنسبة 44% رغم العقبات التي تواجه هذا النوع من المشاريع.

وذكر التقرير أن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية شهدت تقهقراً قوياً وصل إلى 56% منذ بداية العام لتهبط الاستثمارات من 87.8 مليار دولار خلال الربع الأول إلى 38.6 مليار دولار خلال النصف الثاني، مرجعاً ذلك إلى تبعات الأزمة المالية العالمية التي ما برحت تكبح نمو الاقتصاد العالمي وتؤثر على المشاريع الصناعية وحركة التنمية بصورة عامة.

وألمح التقرير إلى أن البنوك والجهات التمويلية العالمية تدرس طلبات التمويل التي تقدمها الجهات المستثمرة بعناية نظراً لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي، بيد أن طلبات التمويل لمشاريع في دول ذات ملاءة مالية مثل الدول الخليجية لا تواجه أي عقبات تمويلية.

إلى ذلك حافظت أسعار النفط على معدلاتها السعرية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع خام برنت القياسي إلى 109 دولارات فيما صعد خام وست تكساس إلى 106 دولارات للبرميل.