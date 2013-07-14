بدء تدفق مساعدات النفط الخليجي للموانئ المصرية

كشف مصدر مسؤول بقطاع البترول المصري أن إحدي الدول العربية قامت الأسبوع الماضي بإرسال 7 شحنات سولار ومازوت للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير وقود السيارات, وهو ما عوض نقص كميات الغاز الموجهة لمحطات الكهرباء، بحسب "الأهرام" المصرية.

وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة في الكويت أنه تم البدء فعليا بصرف المنحة النفطية لمصر، وتمثل ذلك في تحويل ناقلتي ديزل ونفط.

وأضافت المصادر أن إحدى الناقلتين كانت موجودة في قناة السويس بحمولة 90 إلى 100 ألف طن ديزل، وتم تحويلها، في ما تم تحريك ناقلة نفط خام بحمولة تقارب 1.1 مليون برميل، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت المصادر إن إجمالي كلفة حمولة ناقلة النفط الخام تقارب 100 مليون دولار، في حين تبلغ كلفة حمولة ناقلة الديزل 100 مليون دولار تقريبا.

يذكر أن عمليات ضخ الوقود في المحطات بمصر شهدت انتظاماً جزئياً رغم المظاهرات والاعتصامات الحالية.