خام برنت يرتفع متجهاً صوب 109 دولارات للبرميل

ارتفعت تعاقدات خام مزيج برنت متجهة صوب 109 دولارات للبرميل يوم الاثنين، مع تراجع المخاوف المتعلقة بنمو الطلب بعد أن أظهرت بيانات من الصين توسع ثاني أكبر اقتصاد في العالم تمشيا مع التوقعات.

وزاد إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 7.5 في المئة خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران، مما جعل مستثمرين كثيرين يشعرون بالارتياح.

وارتفع برنت 11 سنتا إلى 108.92 دولار بحلول الساعة 0336 بتوقيت غرينتش متأرجحا بين مستوى مرتفع بلغ 109.02 دولار ومستوى منخفض بلغ 108.61 دولار.

وارتفع الخام الأميركي ثمانية سنتات إلى 106.03 دولار.