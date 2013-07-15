واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني تتراجع 7%

تراجعت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 7% في يونيو مقارنة بالمتوسط اليومي في الأشهر الستة السابقة ولكن هذه النسبة تظل أقل من نصف المعدل الذي تعهدت به سول في خفض شحنات النفط القادمة من الجمهورية الإسلامية على مدار الأشهر الستة المقبلة.

وتحتاج كوريا الجنوبية للوفاء بوعدها لواشنطن إلى استيراد أقل من 126 ألف برميل يوميا في الفترة بين يونيو ونوفمبر غير أن التقديرات المستندة إلى بيانات الاستيراد الصادرة من هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين تشير إلى أن المعدل اليومي في يونيو بلغ 138157 برميلا يوميا.

وينبغي على الدول التي تستورد النفط الإيراني خفض وارداتها على نحو مستمر لتتمتع بإعفاءات لمدة 6 أشهر من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى تقليص عائدات النفط المتدفقة إلى إيران وإجبارها على التفاوض بشأن برنامجها النووي المثير للخلاف.

وكان مصدران أبلغا الشهر الماضي أن كوريا الجنوبية تعهدت بخفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 15% مقارنة بالمعدل اليومي للاستيراد في الفترة بين ديسمبر 2012 ومايو 2013.

وقال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه نظرا لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "وارداتنا الشهرية من إيران يمكن أن تتغير وما زال لدينا 5 أشهر أخرى للوفاء بالوعد".