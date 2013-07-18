اعتصام بميناء الزويتينة النفطي في ليبيا يوقف الصادرات

قال محتجون بميناء الزويتينة في شرق ليبيا إنهم أوقفوا الصادرات، لكنهم يسمحون بأعمال الصيانة لن يغادروا قبل تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل لهم.

وكان نحو عشرة رجال قد اقتحموا الميناء مساء الثلاثاء بعد ساعات من قرار عمال شركة الزويتينة للنفط تعليق إضرابهم بشكل مؤقت واستئناف الإنتاج بحقول النفط التي تضخ الخام إلى المرفأ.

وقال مهندس يعمل في الميناء إنهم مجموعة من المتظاهرين المدنيين الذين أغلقوا المرفأ لعدة أسابيع في وقت سابق هذا العام للمطالبة بوظائف.

وتم بعد ذلك التوصل إلى اتفاق لتوفير فرص عمل لكن المجموعة تقول إنها لم تتسلم وظائف بعد.

وقال بلقاسم الصغو، الذي وصف نفسه بزعيم المحتجين لرويترز هاتفيا: "نتظاهر لأننا لم نحصل على وظائف بعد رغم الاتفاق. سنبقى هنا لحين الاستجابة لمطالبنا.. المرفأ يعمل لكن التصدير توقف."

وقال إن المجموعة لم توقف ضخ الغاز من حقول الزويتينة. كان احتجاج عمالي سابق قد تسبب في نقص إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء.

وأضاف أن المجموعة التي نصبت خيمة في الميناء تمثل أكثر من 300 شخص، لكنه نفى أن يكونوا مسلحين بعدما أبلغت مصادر رويترز يوم الثلاثاء أن المجموعة تحمل أسلحة.

وقال عامل بميناء الزويتينة إن المحتجين سمحوا لسفينة واحدة متجهة إلى إيطاليا بتحميل النفط، نظرا لأن التحميل كان قد بدأ بالفعل عندما وصلوا مساء الثلاثاء.

وقال بالهاتف طالبا عدم نشر اسمه "تم تحميل السفينة بالكامل بحلول منتصف اليوم. رفضوا تحميل أي سفينة أخرى، ومن المرجح أن يستمر الوضع على ذلك النحو.

وتابع "ما زال الميناء يتلقى النفط من الحقول لكن البعض يضخ ماء كإجراء احترازي."

ويأتي هذا التعطيل بعد أن علق عمال الزويتينة إضرابهم الذي تسبب في إغلاق حقول النفط والميناء وكان للمطالبة بتغيير الإدارة بسبب نزاع على ظروف العمل.

ويضخ الزويتينة ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألف برميل لكن طاقة المرفأ تعادل نحو 20%، من صادرات ليبيا من النفط الخام.

ولطالما تسببت الاحتجاجات والإضرابات في خفض إنتاج النفط الليبي الذي عاد أسرع من المتوقع لمستويات ما قبل الحرب البالغة نحو 1.6 مليون برميل يوميا. وقال مصدر بصناعة النفط يوم الثلاثاء إن الإنتاج يبلغ 1.36 مليون برميل يوميا.