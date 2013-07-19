برنت صوب 109 دولارات للبرميل كأعلى مستوى في 3 أشهر

صعدت العقود الآجلة لخام برنت متجهة نحو 109 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لتقترب من أعلى مستوى لها في 3 أشهر مدعومة بآمال في انتعاش مطرد للطلب على النفط في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات اقتصادية قوية وتعليقات مطمئنة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التحفيز النقدي.

وهبطت طلبات إعانة البطالة الجديدة في أكبر اقتصاد في العالم إلى أدنى مستوى منذ مايو، في حين تحسن نشاط المصانع. وجاءت تلك البيانات في أعقاب هبوط حاد في مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط لثالث أسبوع على التوالي.

لكن محللين يحذرون من أن الصعود الحاد لأسعار النفط والذي حقق فيه برنت مكاسب بلغت حوالي 10% بينما سجل الخام الأميركي قفزة 17% في أقل من أربعة أسابيع ربما يكون مبالغا فيه بالنظر إلى وفرة الإمدادات.

وارتفعت عقود برنت 16 سنتا إلى 108.86 دولار للبرميل متجهة نحو تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.

وصعدت عقود الخام الأميركي الخفيف 11 سنتا إلى 108.15 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة عند 108.04 دولار وهو أعلى مستوى لها في 16 شهرا. ويتجه النفط الأميركي لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

وقال جوناثان بارات، الرئيس التنفيذي لشركة باراتز بولتن لأبحاث السلع ومقرها سيدني "هناك أشياء قليلة حدثت في السوق مؤخرا وأحدها هو الهبوط الحاد في مخزونات الخام وهو ما يظهر أن البعض يشتري الكثير من النفط الذي يجري استخدامه بشكل أكبر للإنتاج."

وأضاف "لكن مع هذا فإن صعود الأسعار حاد ومن الصعب تبريره استنادا إلى العوامل الأساسية للسوق. فهناك وفرة في الإمدادات."

