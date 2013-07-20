آسيا تستحوذ على 53% من صادرات النفط السعودي

كشفت شركة أرامكو السعودية عن استحواذ الأسواق الآسيوية على 53% من صادراتها من الزيت الخام والمنتجات المكررة، في حين احتلت الولايات المتحدة الأميركية منفردة كثاني أكبر الأسواق استحواذا على صادرات الزيت الخام.

وقالت شركة أرامكو السعودية في تقريرها السنوي الذي نشرت صحيفة الوطن السعودية مقتطفات منه، إن صادرات أرامكو للأسواق الآسيوية في عام 2012 من الزيت الخام بلغ 53.2% من مجموع إنتاجها فيما بلغت المنتجات المكررة 50.2% و26.5% من سوائل الغاز الطبيعي.

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية كثاني أكبر سوق منفرد، من حيث استقبال صادرات أرامكو من الزيت الخام بواقع 16.5% و0.2% من المنتجات المكررة، في الوقت الذي شكلت فيه الأسواق الأوروبية 5% من نسبة صادرات أرامكو من الزيت الخام و9.5% من المنتجات المكررة و.0.9% من سوائل الغاز الطبيعي.

وبلغت نسبة صادرات أرامكو من الزيت الخام إلى منطقة البحر المتوسط 7.4% مقابل 1.8% من المنتجات المكررة و 5.6% من سوائل الغاز الطبيعي، فيما استحوذت أسواق أخرى على 17.8% من صادرات أرامكو من الزيت الخام و38.2% من المنتجات المكررة و67.1% من سوائل الغاز الطبيعي.

واشتمل التقرير على أرقام وإحصائيات لمشاريع التكرير في مصافي الشركة المحلية أو المشتركة محليا ودوليا خلال عام 2012، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للمشاريع المشتركة المحلية المملوكة للشركة بالكامل مليون برميل يوميا، حيث احتلت مصفاة رأس تنورة 550 ألف برميل يوميا، مقابل 120 ألف برميل يوميا لمصفاة الرياض، و90 ألف برميل يوميا لمصفاة جدة، و240 ألف برميل يوميا لمصفاة ينبع.

وأكدت أرامكو في تقريرها السنوي أنها تسعى لأن تصبح بحلول 2020 أكبر شركة متكاملة في العالم في مجال الطاقة والكيماويات من خلال تركيزها على زيادة الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه بصورة مستدامة، والمساعدة في إنشاء قطاع طاقة حيوي قادر على المنافسة العالمية.