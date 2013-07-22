العراق يقوّض الحظر الأميركي باستيراده الغاز من إيران

قالت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الاثنين إن العراق وقع اتفاقا لاستيراد غاز طبيعي من إيران لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء في خطوة يمكن أن تعرقل جهود الولايات المتحدة لحرمان طهران من أموال يمكن أن تستخدمها في تطوير برنامجها النووي.

وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق فإن إيران ستنشئ خط أنابيب يمتد إلى العراق لينقل 850 مليون قدم مكعبة من الغاز الذي سيستخدم في تشغيل ثلاث محطات للكهرباء في بغداد وديالى.

ووقّع الاتفاق مساء أمس الأحد وزير الكهرباء العراقي عبد الكريم عفتان مع وزير النفط الإيراني رستم قاسمي بدون حضور وسائل الإعلام.

وتعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات النفط والغاز الإيرانية إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها واشنطن لحرمان طهران من تمويل برنامجها النووي حيث ترتاب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لإنتاج الكهرباء واستخدامات طبية.

وسيشتري العراق الغاز المتعاقد عليه بالأسعار العالمية يوميا من إيران بمقتضى اتفاق مدته أربع سنوات يمكن تمديده لتوليد 2500 ميغاوات من الكهرباء.

وسيمتد خط أنابيب الغاز الجديد الذي يبلغ قطره 42 بوصة مسافة 220 كيلومترا عبر حقل المنصورية للغاز العراقي بالقرب من الحدود الإيرانية إلى محافظة ديالى التي تشهد اضطرابات لإمداد محطة كهرباء قريبة ثم يصل بعد ذلك إلى بغداد حيث يتفرع إلى خطين لإمداد محطتين لتوليد الكهرباء.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إنه من المتوقع استكمال خط الأنابيب في شهرين وستقوم ببنائه مجموعة إيران الاستشارية بمقتضى عقد قيمته 365 مليون دولار.

وقال البيان "كان من المقرر استكمال الجزء الذي يمر في العراق من خط الأنابيب الشهر الماضي لكن الوضع الأمني غير المستقر في محافظة ديالى إضافة إلى مشكلات عقارية أخرت المشروع الذي من المنتظر الانتهاء منه بعد شهرين".

وبعد نحو عشر سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين فإن العراق يحتاج إلى استثمارات في معظم قطاعاته ومن بينها محطات الكهرباء التي تنتج 8800 ميجاوات بينما تحتاج البلاد 14 ألف ميجاوات.

وتوفر شبكة الكهرباء الوطنية المتهالكة في العراق طاقة كهربائية لساعات قليلة في اليوم تاركة العراقيين يعانون أشد المعاناة في أشهر الصيف حينما ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز 50 درجة مئوية.