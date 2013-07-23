انخفاض "نصف" واردات الهند من الخام الإيراني في يونيو

أظهرت بيانات عن الناقلات أن واردات الهند من النفط الخام من إيران انخفضت إلى أقل من النصف في يونيو عن مستواها قبل عام، وأصبحت مصفاة "إيسر أويل" العميل الهندي الوحيد المتبقي لإيران التي ترزح تحت وطأة عقوبات.

وتراجعت واردات الهند في يونيو نحو 60% على أساس سنوي. وتشير البيانات إلى أن واردات أكبر 4 عملاء لإيران وهم الصين واليابان والهند وجنوب إفريقيا بلغت 860 ألف برميل يوميا خلال الشهر بانخفاض أكثر من الثلث على أساس سنوي.

وهذا هو أدنى مستوى لعملاء إيران الـ4 منذ أبريل عندما أدى تراجع الشحنات للهند واليابان إلى خفض الإجمالي إلى 635750 برميل يوميا وهو أدنى مستوى في عقود.

وتستهدف العقوبات الأوروبية والأميركية برنامج إيران النووي المثير للجدل وتكلف طهران مليارات الدولارات شهريا. ويريد مشرعون أميركيون تشديد العقوبات بدرجة أكبر بهدف خفض شحنات النفط إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل.

ويقول باروين كومار رئيس وحدة النفط والغاز في جنوب آسيا لدى شركة اف.جي.إي الاستشارية "الاتجاه الهابط للواردات السنوية من الخام الإيراني ستستمر... الكل كان ينتظر الانتخابات (في إيران) ويأمل أن يكون الرئيس الجديد أكثر استعدادا للعودة لمائدة المفاوضات.. لكننا لا نتوقع حدوث انفراجة".

وفي يونيو تعهد الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني الذي سيتولى مهام منصبه الشهر المقبل بأن يكون أكثر شفافية فيما يتعلق بالبرنامج النووي لكن ليس من المتوقع أن يتراجع على الفور عن تخصيب اليورانيوم.

وأفادت مصادر تجارية وملاحية أن واردات الهند من الخام الإيراني انخفضت إلى 140800 برميل يوميا في يونيو بانخفاض بنسبة 45% عن مستواها في مايو.