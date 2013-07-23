%39 تراجع واردات الصين من النفط الإيراني في يوليو

أظهرت بيانات جمركية صينية، أمس، أن حجم واردات الصين من النفط الإيراني بلغ نحو 384980 برميلاً يومياً في يونيو/حزيران، منخفضاً بنسبة 39% عن نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 31% مقارنة مع مايو/ أيار.

وأشارت البيانات إلى أن واردات الصين من الخام الإيراني بلغت نحو 424183 برميلاً يومياً في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بتراجع 9 .1% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012.

وتراجعت مشتريات الصين من الخام الإيراني في النصف الأول من العام الماضي نحو 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، بسبب خلاف على العقد أدى إلى تقليص الواردات في النصف الأول.