الخرطوم ترجئ إغلاق خط أنابيب نفط جنوب السودان لأسبوعين

المصدر: اديس ابابا- ا ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية يوم أمس، الجمعة، أن الحكومة السودانية قررت إرجاء موعد إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل نفط جنوب السودان إلى موانئ التصدير في الشمال.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحكومة السودانية وافقت على أن ترجئ لأسبوعين على الأقل الموعد النهائي لتنفيذ قرارها القاضي بإغلاق خطوط الأنابيب التي تنقل نفط جنوب السودان لتصديره انطلاقا من ميناء بورت سودان".

وصدر الإعلان الإثيوبي غداة الزيارة التي قام بها للخرطوم وزير الخارجية الإثيوبي تادروس ادهانون جبريوس الذي تترأس بلاده المنظمة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد).

ورافق الوزير الإثيوبي في زيارته للخرطوم الرئيس السابق لجنوب إفريقيا ثابو مبيكي الذي يتولى منصب الوسيط الرئيسي للاتحاد الإفريقي لحل الخلاف بين السودانيين.

وكانت الخرطوم حددت السابع من آب/أغسطس موعدا نهائيا لإغلاق خط الأنابيب بعدما أدلى الرئيس السوداني عمر البشير بتصريحات اتهم فيها جوبا بدعم المتمردين في بلاده.

وبحسب البيان الإثيوبي فإن مبعوثا صينيا خاصا هو جونغ جيانهوا التقى أيضا البشير وعرض عليه تمديد مهلة الإغلاق لخمسة عشر يوما من أجل إيجاد حل "للتوترات" بين السودانيين سواء حول مسألة نقل النفط أو مسألة الأمن والحدود.