العراق: هجوم بقنبلة يوقف ضخ النفط عبر خط كركوك - جيهان

قال مسؤولون بشركة نفط الشمال العراقية، اليوم الأحد، إن هجوما بقنبلة تسبب في وقف ضخ النفط عبر خط الأنابيب من حقول نفط كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

ووقع الهجوم في منتصف الليل بالقرب من مدينة الموصل. وقال مسؤولو شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن أعمال الإصلاح ستستغرق 72 ساعة في حالة عدم وجود مشاكل أمنية أخرى.

يشار إلى أن ضخ النفط من العراق إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك-جيهان استؤنف يوم الاثنين الماضي.

وينقل خط الأنابيب خام كركوك المتوسط عالي الكبريت إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، لكنه ظل معطلا معظم الوقت منذ 21 يونيو/حزيران بسبب حوادث تسرب.

وتضم المستودعات حاليا نحو 280 ألف برميل، وآخر ناقلة اضطرت للانتظار 29 يوما في ميناء جيهان قبل تحميلها.