مصر تتفق على استيراد مليون برميل نفط شهرياً من ليبيا

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف إسماعيل عن الاتفاق مع المسؤولين في ليبيا على استيراد مليون برميل بترول خام ليبي شهرياً، لتكريره في المعامل المصرية‏,‏ وهو ما سيوفر نحو 160 ألف طن من المنتجات البترولية التي يتم استيرادها شهرياً.

وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة الأهرام أن الإمارات العربية أرسلت 6 شحنات بترولية، وسوف تخطرنا الكويت والسعودية بجدول الشحنات التي ستقومان بإرسالها في إطار مساعدتهما لمصر.

وبالنسبة لمشروع الكارت الذكي، أكد الوزير استمراره بمرحلتيه سواء ميكنة محطات الوقود أو إصدار كروت للاستهلاك للمواطنين, وبدون تحديد أية كميات للاستهلاك.

وبشأن مزايدات التنقيب عن البترول والغاز في 19 منطقة والتي نظمتها القابضة لجنوب الوادي، قال الوزير إن قطاع البترول تلقى عروضا من 6 شركات عالمية للاشتراك في المزايدة منها شركات تدخل السوق المصرية لأول مرة, لافتا إلى أنه يجري حاليا الفحص المالي لتلك العروض، بعد أن تم الانتهاء من الفحص الفني الأسبوع الماضي.