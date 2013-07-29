خام برنت يستقر فوق 107 دولارات للبرميل والدولار يتراجع

استقر برنت فوق 107 دولارات للبرميل يوم الاثنين، دون تغير يذكر في أسعار التعاقدات الآجلة في الوقت الذي قوبلت فيه المخاوف المحيطة بنمو الطلب بتراجع الدولار ومخاوف من تعطل الإمدادات.

وأدى تباطؤ في الصين إلى شعور المستثمرين بتوتر وينتظرون بيانات بشأن الصناعات التحويلية للمساعدة في تقيم توقعات الطلب. رغم ذلك فإن هبوطا في سعر الدولار بسبب التوقعات بأن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سياسته لسعر الفائدة المنخفض عزز النفط الخام.

وتراجع برنت ستة سنتات إلى 107.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0351 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقه متراجعا 48 سنتا وهبوطه لثاني أسبوع على التوالي. وهبط سعر النفط الأميركي 37 سنتا إلى 104.33 دولار بعد تسويته منخفضا 79 سنتا.