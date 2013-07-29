دايو الكورية تفوز بعقد خدمات لأكبر حقل غاز في العراق

قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، علي العلاق، إن شركة دايو الكورية الجنوبية للهندسة والبناء فازت بعقد خدمات قيمته 709 ملايين دولار لتطوير أكبر حقل غاز في العراق بمحافظة الأنبار (غرب البلاد).

وقال العلاق إن شركة دايو ستتولى أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات اللازمة لتطوير الحقل إلى جانب إنشاء شبكة خطوط أنابيب في حقل غاز عكاس الذي يحتوي على احتياطيات قدرها 5.6 تريليون قدم مكعبة.

وكان العراق وقع عقداً في عام 2011 لتطوير حقل عكاس الواقع قرب الحدود السورية مع شركة كوجاس الكورية الجنوبية مقابل رسوم تبلغ 5.50 دولار لكل برميل من المكافئ النفطي مع تحديد هدف الإنتاج عند 400 مليون قدم مكعبة يومياً لمدة 13 عاماً.

وقال العراق - الذي يضم عاشر أكبر احتياطات غاز في العالم – إن الأولوية في استخدام الغاز ستكون للاستهلاك المحلي خاصة توليد الكهرباء، ولكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال تصدير بعض الكميات بعد تلبية الاحتياجات المحلية.