محللون: انخفاض إنتاج بحر الشمال للصيانة سيدعم سعر برنت

يتوقع المحللون أن يحافظ خام برنت على علاوة تتراوح بين 3 و6 دولارات على الخام الأميركي الخفيف هذا الأسبوع نتيجة انخفاض الإنتاج في بحر الشمال بنحو 40 ألف برميل يومياً، بسبب عمليات الصيانة.

ويترقب المتعاملون في أسواق النفط بيانات رسمية حول قطاع التصنيع الصيني بعد أن أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك HSBC الأسبوع الماضي تباطؤ نشاط التصنيع إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا في يوليو، بحسب ووكالة رويترز.

وفي سياق متصل ينتظر المستثمرون اجتماع الفيدرالي الأميركي الذي ينطلق غدا, خاصة أن إعلان الاحتياطي عن التخفيف من شراء السندات ضمن برنامجه للتيسير الكمي سيؤدي إلى عمليات بيع في أسواق السلع، في حين تأجيل هذه الخطوة قد تدفع المتداولين لشراء السلع بما فيها النفط, ما سيرفع الأسعار.

كما تلاقي أسعار النفط دعما من التوترات المستمرة في الشرق الأوسط خاصة في ظل الانفجارات الأخيرة في ليبيا والاضطرابات في مصر وسوريا.

