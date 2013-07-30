10.9 مليار دولار خسائر نيجيريا من "السرقات النفطية"

قال رئيس مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في نيجيريا اليوم الثلاثاء إن نيجيريا خسرت 10.9 مليار دولار من إيرادات نفطية غير متحققة بسبب سرقة النفط في الفترة من 2009 إلى 2011.

وقال ليدوم ميتي في بيان بالبريد الإلكتروني بعد أن نشرت المبادرة تقرير مراجعة حسابات لقطاع النفط والغاز النيجيري هذا الأسبوع "أكثر من 136 مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 10.9 مليار دولار فقدت بسبب سرقات النفط الخام وأعمال التخريب".

والمبادرة هيئة حكومية تعمل في إطار المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية التي تهدف إلى تحسين الشفافية في الدول المنتجة للسلع الأولية.

وعادة ما ترتبط سرقة النفط في نيجيريا بعصابات إجرامية تسرق الخام من خطوط الأنابيب الواصلة للمصافي المحلية لكن غالبية النفط المسروق يجري تهريبه عبر البلاد في شاحنات.

ويقول خبراء أمنيون إن نطاق السرقة يقدر بنحو 250 ألف برميل يوميا ولا يمكن تحقيقه دون تواطؤ مسؤولين حكوميين.