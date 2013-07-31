%22 انخفاض واردات دول آسيا من الخام الإيراني

خفض أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني الواردات نحو 20 بالمئة في أول ستة أشهر من العام الجاري، لكنهم سيواجهون قريباً مزيداً من الضغوط من الولايات المتحدة من أجل تقليص المشتريات أكثر.

ويشير خفض واردات الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لنجاح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقليص إيرادات إيران من صادرات الخام في إطار مساعيها لحمل طهران على وقف برنامجها النووي. وانخفضت شحنات النفط المستوردة من إيران نحو 60 بالمئة مقارنة بمستوياتها قبل العقوبات.

ويريد أعضاء الكونغرس الأميركي تشديد العقوبات التي أدت لخسارة إيران إيرادات بمليارات الدولارات شهرياً بهدف تقليص الصادرات لأقل مستوى ممكن.

واستوردت الدول الآسيوية الأربع 961 ألفاً و127 برميلاً من الخام الإيراني يومياً في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران مقارنة مع 1.23 مليون برميل يومياً قبل عام، بحسب البيانات الحكومية الرسمية وجداول الناقلات التي حصلت عليها رويترز. وجاءت أكبر نسب الخفض من الهند وكوريا الجنوبية.

واليابان آخر من كشف حجم الواردات لشهر يونيو/حزيران، وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن واردات النصف الأول بلغت 185 ألفاً و946 برميلاً يومياً بانخفاض 22 بالمئة.

وخفضت الهند الواردات بنسبة 43 بالمئة في النصف الأول، وكوريا الجنوبية بنسبة 27 بالمئة، وخفضت الصين الواردت بنسبة اثنين بالمئة عنها قبل عام.

وجاء البديل للخام الإيراني من العراق وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وأميركا اللاتينية وإفريقيا.

ورفعت الصين والهند أكبر مشترين للخام الإيراني الواردات من العراق بنسبة 38 و27 بالمئة على الترتيب في أول ستة أشهر مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.